MLS, IDEA ZIDANE PER BECKHAM

24/09/2018

Potrebbe iniziare con un colpo in panchina la prossima avventura di David Beckham come presidente dell'Inter Miami. Secondo quanto raccolto da "The Mirror" l'inglese sarebbe in stretto contatto con l'ex compagno di squadra Zinedine Zidane, libero dopo l'anno sabbatico presosi in seguito alla vittoria della Champions con il Real Madrid. Il tecnico francese avrebbe però già messo le cose in chiaro, preferendo il Manchester United (in caso di addio di Mourinho) all'avventura in MLS.