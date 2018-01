La fine di un'epoca, Perez dà il via libera alla cessione di CR7: Ronaldo lascia il Real

16 gennaio 2018

Si approssima la fine di un'epoca: Cristiano Ronaldo e il Real sono vicini alla separazione, un divorzio annunciato che sia in Portogallo che in Spagna danno per certo nella prossima estate. Secondo quanto riporta il quotidiano lusitano Record, il presidente dei Blancos Florentino Perez avrebbe dato carta bianca a Jorge Mendes, agente di CR7, per mettere sul tavolo le proposte arrivate per il cinque volte Pallone D'Oro, in modo da poter trattare la sua partenza.