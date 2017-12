JUVE, HOWEDES VERRÀ RISCATTATO

23 dicembre 2017

La rincorsa della Juventus per l’arrivo di Emre Can è destinata a durare ancora un po’. Sul centrocampista del Liverpool c’è il pressing costante dei bianconeri che vorrebbero chiudere l’acquisto a parametro zero per regalare un rinforzo di spessore alla mediana di Allegri. La concorrenza è folta, ma – riporta Tuttosport – la Juve è avanti rispetto alla concorrenza e presto il centrocampista potrebbe arrivare a Torino con una formula analoga a quella che segnò l’acquisto di Khedira. Il lavoro dell’ad Marotta prosegue anche su Howedes: nonostante il lungo infortunio il difensore verrà riscattato a fine stagione dallo Shalke04.