Juve, dalla Spagna la bomba di mercato: "Pronti 250 milioni per Kane"

12 febbraio 2018

I 222 milioni di euro spesi dal Psg per acquistare Neymar, cifra record per il mondo del calcio, potrebbero presto essere superati. Dal Psg stesso? Dal City? Dal Real Madrid? Niente affatto. Dalla Juventus ! O, almeno, è quello che, in Spagna, sostiene Don Balon. Il club bianconero, infatti, sarebbe pronto ad acquistare Harry Kane dal Tottenham per 250 milioni di euro . Secondo quanto riportato, la Juventus, che ha i "conti perfettamente in regola" può davvero puntare al "colpo dell'estate; eventualemnte, a lasciargli il posto in squadra sarebbe Paulo Dybala , per il quale si parla di una cessiione all'estero.

Seppur la cifra indicata da Don Balon sembri davvero esagerata, non è escluso che la Juventus in estate faccia davvero un colpo clamoroso, in grado di consentire alla squadra di Allegri un ulteriore salto di qualità. Don Balon spiega che i bianconeri sono "consapevoli di non poter lottare a livello economico con le primi club d'Europa" e quindi di non poter puntare a campioni del calibro di Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar, ma considerano possibile l'acquisto di Kane dal Tottenham, prossimo avversario negli ottavi di finale di Champions League.



Siccome un investimento del genere non potrebbe realizzarsi senza (almeno) una cessione importante, Don Balon indica in Dybala l'uomo "giusto" per lasciare il posto a Kane in attacco. Un intreccio di mercato, insomma, tutto da verificare. L'unica cosa che appare sicura è la volontà della Juventus di continuare a rinforzarsi ulteriormente per puntare alla Champions Leasgue, obiettivo già nelle mente di Andrea Agnelli da diverso tempo. Dopo due finali in tre anni a Torino vogliono la Coppa. Per conquistarla, quest'anno bisognerà eliminare il Tottenham. Harry Kane permettendo...