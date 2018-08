Il presidente della Liga attacca, l'Inter gli fa causa

17/08/2018

Un affondo pesante. A parlare non è uno qualunque ma il presidente della Liga spagnola Javier Tebas. Accuse rivolte al Psg ma soprattutto, per quel che ci riguarda, all'Inter e in maniera più sfumata alla Juve. In poche parole il numero uno del calcio iberico si sente minacciato dai club italiani perché sul mercato, a suo dire, userebbero mezzi scorretti. Dichiarazioni che hanno visto, per tutta risposta, la replica piccata della Lega di Serie A ma soprattutto dell'Inter, che ha annunciato che adirà le vie legali nei confronti del numero 1 del calcio spagnolo.



LE PAROLE DI TEBAS

"Dobbiamo chiederci perché sta succedendo. che la Liga va perdendo le sue stelle" ha dichiarato al quotidiano spagnolo ABC. "Ci sono club-stato che stanno inflazionando il mercato prendendosi i giocatori. In alcune squadre succedono cose che non dovrebbero succedere. Mi riferisco al Psg ma anche alla Juve con l’acquisto di Cristiano Ronaldo e all’offerta dell’Inter a Modric, con l’Inter che non ha soldi per fare acquisti e poi offre a Modric una quantità mostruosa di soldi che arrivano da chissà dove".



Insomma, un j'accuse bello e buono, visto che Tebas parla chiaramente di "trampas", di trucchi, di espedienti non leciti: "Della Juve non lo so, bisognerà vedere com’è l’operazione alla fine. Ma per quanto riguarda l’Inter, l’offerta a Modric ha sicuramente dei trucchi. E il Psg con Neymar è lo stesso. Il Psg è un club “di soli trucchi” come il Manchester City e questo genera circostanze che destabilizzano il mercato e i tifosi spagnoli lo devono sapere".