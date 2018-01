I grandi rifiuti del calciomercato: Verdi come Paolo Rossi e molti altri

Spesso ci vuole coraggio, altre volte si tratta di incoscienza o superficialità, ma rifiutare il grande salto in una big non è mai stato semplice. Per prendere la decisione di rifiutare il trasferimento dal Bologna al Napoli di Sarri, Simone Verdi avrà avuto le sue buone motivazioni, e di certo per quanto la notizia possa fare rumore, la compagnia è più che buona nella stanza dei grandi rifiuti.



Tornando indietro di pochi anni troviamo tre "no, grazie" alla Juventus che hanno fatto discutere molto. Prima Di Natale, poi Hamsik e infine Berardi. "Dissi no alla Juve perché non me la sentivo di cambiare - confermò qualche tempo dopo l'ex capitano dell'Udinese -. La scelta mi ha dato ragione e ho raggiunto traguardi importanti per un club come il nostro. Rifarei la stessa scelta, fu di cuore e di famiglia". L'accordo con l'attuale capitano del Napoli, invece, fu svelato da Pavel Nedved: "Nel 2015 avevamo trovato l'accordo col Napoli, ma Hamsik scelse di non venire da noi per non tradire i tifosi azzurri". Poi Berardi, opzionato dalla Juventus in giovanissima età ma mai passato sotto la corte bianconera: "Per me era come un'imposizione - ammise l'attaccante del Sassuolo -. Avrei fatto tanta panchina".



Motivazioni differenti, stesso destino con le scelte che a volte, col senno del poi si sono rivelate vincenti per entrambi gli attori in gioco. Negli anni '70 fu addirittura Gigi Riva a rifiutare la corte della Juventus, restando a Cagliari e diventando l'idolo della tifoseria rossoblù a suon di gol. Poi toccò a Paolo Rossi dire no al Napoli nel 1979, la poca competitività degli azzurri dell'epoca lo consigliarono diversamente. Nel 1995 fu Roberto Baggio a far saltare un affare tra Juventus e Inter che sembrava ormai fatto; Moggi non lo avvisò preventivamente della trattativa e il Divin Codino mandò tutto all'aria accordandosi con il Milan da lì a qualche giorno. Una situazione simile, coi rossoneri protagonisti, a quella che portò Rui Costa sotto la Madonnina. Nel 2001 la Fiorentina aveva trovato l'accordo per la cessione del portoghese e di Toldo al Parma per 140 miliardi, ma Rui voleva il Milan e Toldo l'Inter. Il no a Tanzi fece rumore, ma i due finirono nelle sponde opposte della stessa città.



Infine tra le protagoniste di grandi rifiuti di mercato ci fu l'Inter del Triplete di Mourinho. Lo Special One dovette incassare i "no, grazie" di Nedved e Hleb rispettivamente da Juventus e Barcellona per la trequarti. Se il ceco bandiera bianconera non ebbe dubbi pur incalzato da Mou con un profetico "vieni da noi e vincerai la Champions", il bielorusso del Barça non era convinto del progetto nerazzurro e preferì lo Stoccarda. Al suo posto l'Inter prese Sneijder e come finì quella stagione è scritto nella storia. Non tutti i mali, insomma, vengono per nuocere.



Una curiosità? Nel 2006 il terzino sudcoreano Lee Young Pyo rifiutò il trasferimento alla Roma. Era cosa fatta, il PSV Eindhoven aveva già trovato l'accordo con i giallorossi e il giocatore era atteso per le visite mediche e la firma. Sognò Dio che gli consigliò di rinunciare alla Roma e scegliere il Tottenham... e così fece.