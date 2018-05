Higuain, il Chelsea insiste. Nedved: "Vedremo dopo il Mondiale"

29 maggio 2018

La notizia ormai sul tavolo da diversi giorni l'avevamo anticipata venti giorni fa : la Juventus valuta con sempre maggior attenzione la cessione di Gonzalo Higuain . Nessuno, dalle parti di Vinovo, discute il valore dell'argentino, ma il Pipita è considerato sacrificabile , anche perché avendo segnato 30 sulla carta di idendità alla voce 'età', è questa l'estate (eventualmente) giusta per venderlo e incassare buona parte dei 90 milioni spesi nel 2016 per acquistarlo dal Napoli.

Nelle ultime ore Beppe Marotta ha studiato la situazione di Mauro Icardi: all'orizzonte, infatti, c'è la possibilità di uno scambio con l'Inter (con 50 milioni di conguaglio per i nerazzurri). Operazione difficile, ma non impossibile, che consentirebbe alla Juve di rinforzarsi in attacco con il capocannoniere del campionato (29 reti come Ciro Immobile).