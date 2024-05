Serie A, Roma-Genoa 1-0: Lukaku regala a De Rossi il sesto posto

ROMA-GENOA 1-0

Una zuccata del belga decide l'ultimo match casalingo della stagione: Lazio definitivamente staccata, ma per la Champions bisogna tifare Atalanta in Europa League

La Roma batte 1-0 il Genoa nel posticipo della 37esima giornata di Serie A e piazza l'allungo decisivo sulla Lazio in classifica, garantendosi quel sesto posto che, con l'aiuto dell'Atalanta, potrebbe valere la qualificazione alla prossima Champions League. I giallorossi la spuntano al termine di un match a lungo equilibrato e privo di emozioni. Lo fanno dopo essere rimasti in 10 (espulsione per proteste di Paredes), grazie all'incornata vincente di Lukaku al 79'. Il giallo per l'esultanza significa squalifica e dunque ultimo match disputato col club capitolino. De Rossi torna al successo dopo tre partite e ora è pronto a tifare la Dea nella finale di Europa League in programma mercoledì.

Va comunque sottolineato che, se la squadra di Gasperini dovesse alzare il trofeo, sarà anche necessario che chiuda al quinto posto e che dunque non superi in classifica né la Juventus, né il Bologna, attese dallo scontro diretto lunedì sera. Uno scenario insomma plausibile, ma che resta certamente complicato.

LA PARTITA

Il match col Genoa comincia su ritmi piuttosto blandi e resta a lungo scarno di emozioni. La prima buona chance per la Roma se la costruisce un pimpante Baldanzi al 23', che dopo un uno-due con Pellegrini al limite dell'area fa esplodere un bel sinistro, alto non di molto. Il Genoa attende, si chiude bene, ma sviluppa altrettanto bene in ripartenza, spaventando un paio di volte la retroguardia giallorossa, pur senza mai impensierire davvero Svilar. La partita non si riesce ad accendersi e il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa i ritmi si alzano, Vasquez ha una buona chance di testa, la Roma riesce a colpire un paio di volte verso la porta di Martinez, ma il portiere spagnolo si limita all'ordinaria amministrazione sulle conclusioni di Cristante e Lukaku. Per provare a dare una scossa a una serata nel complesso soporifera De Rossi getta nella mischia contemporaneamente Dybala ed El Shaarawy, ma la chance più clamorosa della serata capita sul destro di Lukaku al 68': il belga colpisce sul primo palo, ma Martinez è attentissimo. La Roma è pronta all'assedio finale, ma al 73' deve fare i conti con la folle espulsione di Paredes, che prima si fa ammonire per proteste per un fallo non fischiato, poi si becca il rosso diretto per aver mandato a quel paese l'arbitro Manganiello. Il match sembra mettersi in salita, ma al 79' arriva la zampata di un Lukaku fin lì in ombra: perfetto il cross di El Shaarawy, il belga vince il primo duello della serata con De Winter e di testa batte Martinez per l'1-0. Il giallo che si becca per essersi tolto la maglia significa niente trasferta di Empoli e addio alla Roma con un turno d'anticipo. Nei minuti di recupero c'è gloria anche per Svilar, che si supera su una grande conclusione di Malinovskyi: il serbo contribuisce a consolidare l'1-0 e a scongiurare un potenziale derby Champions a distanza con la Lazio nell'ultima giornata.

Roma-Genoa, le immagini del match

































1 di 18 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© IPA

© IPA

© IPA 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

LE PAGELLE

Lukaku 6,5 - Per quasi 80' la sua prestazione è largamente insufficiente: un fantasma nel primo tempo, impreciso nelle due occasioni che gli capitano nel secondo. Poi fa valere il fisico per segnare il gol dell'addio, con la speranza che sia anche decisivo per l'Europa che conta.

Baldanzi 6 - Nel primo tempo è l'unico capace di donare un po' di brio e di imprevedibilità a una manovra giallorossa sterile e prevedibile. De Rossi decide comunque di sacrificarlo per far spazio a El Shaarawy, che regala a Lukaku l'assist decisivo.

Angelino 6,5 - Pimpante, voglioso, sempre nel vivo dell'azione. Garantisce corsa, dribbling e cross fin quando lascia spazio a Mancini per gestire il vantaggio acquisito.

De Winter 6 - Una prestazione maiuscola fino al 79', quando dopo una serie infinita di duelli vinti con Lukaku perde quello decisivo che vale la sconfitta dei suoi.

Retegui 5,5 - Lotta e si sbatte parecchio, come sempre, ma lo fa quasi sempre lontano dalla porta, senza mai la possibilità di far male.

Badelj 6,5 - Oltre 80' di corsa, regia e interdizione. È l'anima di una squadra che, quanto meno per l'abnegazione, avrebbe anche meritato di strappare un punticino.

IL TABELLINO

Roma-Genoa 1-0

Roma (4-3-2-1): Svilar 6,5; Celik 6, Llorente 6, Ndicka 6, Angelino 6,5 (36' st Mancini sv); Cristante 6, Paredes 5,5, Bove 6; Pellegrini 5,5 (18' st Dybala 5,5 (45'2 st Kristensen sv)), Baldanzi 6 (18' st El Shaarawy 6,5); Lukaku 6,5 (45'+2 st Abraham sv).

Allenatore: De Rossi 6

Genoa (3-5-2): Martinez 6; Vogliacco 6,5 (36' st Vitinha sv), De Winter 6, Vasquez 6; Spence 6, Frendrup 5,5, Badelj 6,5 (36' st Malinovskyi 6), Strootman 6 (22' st Thorsby 6), Martin 6; Ekuban 5,5 (22' st Gudmundsson 5,5), Retegui 5,5.

Allenatore: Gilardino 5,5

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 34' st Lukaku (R)

Ammoniti: Lukaku (R)

Espulsi: Paredes (R)

LE STATISTICHE

- Nelle ultime 20 stagioni di Serie A, solo due giocatori hanno segnato più reti di Romelu Lukaku (finora 13 nel torneo in corso) alla loro prima stagione con la maglia della Roma in campionato: Tammy Abraham (17 nel 2021/22) e Mohamed Salah (14 nel 2015/16).

- Da inizio anno, solo l’Inter (sette) ha ottenuto più successi casalinghi rispetto alla Roma nella competizione (sei, come l’Atalanta).

- Il Genoa è la formazione contro cui Romelu Lukaku ha realizzato più reti in Serie A: sette – e una delle due, insieme al Sassuolo, contro cui il belga ha messo a segno più reti casalinghe nel torneo (quattro vs entrambe).

- Solo contro Juventus (43) e Inter (42) il Genoa ha perso più trasferte che contro la Roma nel massimo campionato (41).

- Solo contro Chievo (otto), Udinese (sette) e Napoli (sei) Stephan El Shaarawy ha preso parte a più reti che contro il Genoa in Serie A (cinque – frutto di quattro gol e un assist).

- Da inizio febbraio, solo Juventus, Salernitana e Sassuolo (tutte e tre zero) hanno vinto meno trasferte del Genoa in questo campionato (una).

- A partire dalla 28ª giornata di Serie A (dall’8 marzo scorso), nessuna formazione ha realizzato meno reti della Roma nella prima frazione di gioco nel torneo in corso (due, come Empoli, Juventus e Napoli).

- Solo la Fiorentina (17) ha realizzato più reti di testa rispetto alla Roma nella Serie A 2023/24 (16).

- Da inizio aprile, solo il Napoli (sei) ha subito più reti di testa rispetto al Genoa in campionato (quattro).

- A partire dalla scorsa stagione di Serie A, Leandro Paredes è il centrocampista che ha ricevuto più cartellini rossi diretti nel massimo campionato: due.

- Lorenzo Pellegrini ha tagliato oggi il traguardo delle 250 gare in Serie A - 203 delle quali con la Roma; in aggiunta, tra i centrocampisti nati dal 1996 in avanti, solo Nicolò Barella (270) ne ha disputate più del capitano giallorosso nella competizione (250 appunto).

- Milan Badelj ha giocato oggi la sua 250ª partita in Serie A (97 con il Genoa); inoltre, solo Marcelo Brozovic (261) ne ha disputate più del classe ’89 tra i giocatori croati nella competizione – nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).