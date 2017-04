HART, IL MANCHESTER UTD CI PENSA

28 aprile 2017

Il probabile addio di De Gea obbligherà il Manchester United a trovare un nuovo portiere e, secondo quanto riferito da Marca, i Red Devils tra i vari profili stanno valutando anche quello di Joe Hart, attualmente al Torino ma in prestito dal City. L'inglese non esalta Guardiola, che dunque potrebbe dare il via libera per la cessione ai cugini.