Griezmann a prezzo di saldo: occasione per il Barcellona

16 novembre 2017

Antoine Griezmann sarà in saldo la prossima estate: 100 milioni di euro costerà strapparlo all' Atletico Madrid . La clausola attuale di 200 milioni di euro a luglio 2018, come da contratto, si dimezzerà. Un grandissima occasione che i top club d'Europa non vogliono farsi sfuggire. Su tutti il Barcellona che è ancora alla ricerca del degno sostituto di Neymar: il Mundo Deportivo è certo di un nuovo assalto dei blaugrana.

Cento milioni di euro non sono pochi, ma viste le valutazioni che circolano negli ultimi anni sono sicuramente una cifra bassa per il francese classe 1991 che già da diversi anni è alla ribalta del calcio mondiale. Il bomber, che può svariare su tutto il fronte d'attacco, è l'ideale per il gioco di Valverde. Con Suarez e Messi si riformerebbe un trio di campioni. Ora bisognerà convincere il francese che è molto legato all'Atletico Madrid. In estate aveva detto no al Manchester United, fra qualche mese potrebbe vestire la maglia del Barça.