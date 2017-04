Contatto Barcellona-Verratti: accordo con il giocatore per il passaggio in blaugrana

28 aprile 2017

Il Barcellona all'assalto di Marco Verratti. Sin qui nulla di nuovo, trattandosi di un interesse dichiarato da tempo. Ma secondo l'edizione odierna del Mundo Deportivo, tra il centrocampista del Paris Saint-Germain e il club catalano ci sarebbe piena sintonia e accordo. Gli incontri avuti con l'agente del giocatore, Donato Di Campli, presente al Camp Nou sia in occasione dello storico 6-1 del Barça al Psg e sia dello 0-0 contro la Juve, avrebbero così dato i frutti sperati dalla dirigenza blaugrana.



Ottenuta la disponibilità di Verratti, il problema è però convincere il Paris Saint-Germain. Il club francese non ha alcuna intenzione di privarsi di uno dei suoi migliori giocatori e sempresecondo il Mundo Deportivo l'offerta del Barcellona non supererebbe al momento i 35 milioni di euro più' altri 20 in vari bonus. Cifra che il club parigino non vuole prendere in considerazione.