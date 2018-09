Calciomercato, ridotta la sessione invernale: durerà 15 giorni

06/09/2018

Esattamente come accaduto per la sessione estiva (dall'1 luglio al 17 agosto), anche la finestra di mercato invernale sarà più breve rispetto agli anni passati. Nel 2018 durò dal 3 gennaio al 31 gennaio: in questa stagione, invece, si partirà il 3 gennaio 2019 e si chiuderà il 18 gennaio alle 20. Una soluzione che accontenta in particolare club e allenatori, che non avevano mai gradito sessioni troppo lunghe.