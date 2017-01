Ancelotti: "Verratti al Bayern? Impossibile, scordatevelo"

19 gennaio 2017

Verità o semplice bluff? Un concorrente in meno per Inter e Juve oppure solo pretattica? Solo il tempo chiarirà la questione, per oggi le parole di Carlo Ancelotti servono a raffreddare molto la pista Verratti-Bayern . Per oggi, almeno. Perché alla vigilia della partita col Friburgo, il tecnico dei bavaresi ha smentito di aver contattato il regista azzurro e di volerlo riavere con sè: " Scordatevi Verratti al Bayern. E' del Psg e sta bene a Parigi".

Dopo tante voci, finalmente la sua. Alla vigilia della ripresa della Bundes, era infatti inevitabile che ad Ancelotti non venissero poste domande su Verratti. Da sempre suo "protetto" e nelle ultime settimane accostato prepotentemente al Bayern: “Non ci sono possibilità di portarlo qui" ha invece dichiarato il tecnico italiano. "Lui vuole rimanere al Psg. Lo conosco, è un giocatore molto forte. Ma so anche che al momento è un giocatore del Psg. E so anche che lui vuole rimanere a lungo al Psg. Non gli ho parlato negli ultimi tre mesi, non gli ho neanche telefonato. Non ci sono possibilità, dimenticatevelo. E non ho parlato con Xabi Alonso del suo futuro. Lui è un giocatore importante per noi, spero che rimanga”.