Lazio-Milinkovic Savic, aria di rinnovo: accordo a un passo

15/09/2018

A Lotito, dunque, è riuscito il doppio colpo con Milinkovic-Savic. Il "Sergente" ha deciso infatti di rimanere a Roma, allungando l'intesa fino al 2023, senza avanzare però pretese sull'inserimento di una clausola per liberarsi, né sopra né sotto i cento milioni. O almeno, se l'ha fatto, gli è stato risposto picche. Un dettaglio cruciale in chiave mercato. Se qualcuno dovesse farsi avanti per il serbo, infatti, il presidente della Lazio potrà trattare senza limiti, potendo decidere il prezzo. In cambio, del resto, Lotito ha garantito a Sms un ingaggio importante per le casse biancocelesti. Tutto anche per la gioia di Inzaghi, che potrà continuare a contare su Milinkovic per insidiare le big in campionato e in Europa.