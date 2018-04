Juventus, visita a sorpresa di Mino Raiola

29 marzo 2016

Raiola è arrivato alla Juventus Center verso le 16.30 e se ne è andato alle 17.50, 5 minuti prima di Massimiliano Allegri. Le speculazioni sul motivo della visita si sono sin da subito rincorse. L'unica cosa certa è che l'agente non ha incontrato Paul Pogba, che è via con la nazionale francese.



Nel colloquio con Allegri potrebbe essere uscito il nome di Henrikh Mkhitaryan, un suo assistito per il quale il tecnico toscano stravede e che avrebbe indicato a Marotta come obiettivo numero 1 per il ruolo di trequartista. Più probabile che l'oggetto della discussione sia stato il giovane Moise Kean, che a breve dovrebbe firmare il rinnovo di contratto con i campioni d'Italia.



La sua visita non fa altro che alimentare le congetture sul futuro di Pogba. Resta o se ne va? E' ancora presto per dare una risposta, ma nel giro di qualche settimana il futuro di mister 100 milioni sarà più chiaro.



L'estate è ancora lontana, ma per Raiola sono già giorni caldi. Tra Pogba, Ibra e Mkhitaryan, il cellulare dell'agente italo-olandese rischia di andare a fuoco prima dell'inizio del calciomercato.