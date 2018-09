Juve, Marcelo spinge per venire: ipotesi scambio con Alex Sandro

04/09/2018

Marcelo alla Juventus e Alex Sandro al Real Madrid già nella prossima sessione di mercato di gennaio. E’ questo il clamoroso scambio sul quale i due club starebbero lavorando su forte spinta di Marcelo che non vede l’ora di riabbracciare Cristiano Ronaldo in maglia bianconera. Lopetegui, tecnico dei Blancos, non stravede per il terzino brasiliano dalla folta capigliatura e avrebbe dato l’ok alla sua cessione a patto di avere a disposizione un nuovo terzino sinistro di grande livello.

Come scrive ‘Tuttosport’, Alex Sandro sarebbe ben gradito all’allenatore del Real Madrid che non ha un grandissimo rapporto con Marcelo, sostituito nel recente match con il Girona appena al 60’. Un gesto che non è piaciuto affatto al brasiliano che pensa di aver ormai finito la sua era in terra spagnola. Da qui l’idea di provare una nuova avventura alla Juventus in compagnia di CR7 per tentare di vincere l’ennesima Champions League. Il Real Madrid si sarebbe ormai rassegnato a perderlo e a sostituirlo o con Alex Sandro o con Marcos Alonso, il forte terzino che sta facendo benissimo al Chelsea in questo inizio di stagione sotto la guida di Maurizio Sarri.