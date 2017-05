Juve, contatti per Di Maria

27 maggio 2017

E' bastato un accenno di mal di pancia, la consapevolezza di poter arrivare a un clamoroso trasferimento, che Angel Di Maria ha già attirato su di sè l'attenzione dei migliori club italiani. Non solo l'Inter , che si è mossa in anticipo rispetto alla concorrenza. Ma anche la Juventus , sempre attenta a quanto si muove sul mercato europeo e pronta a inserirsi nella trattativa. Prontissima, diremmo, se è vero come è vero che Fabio Paratici non ha perso tempo e ha preso i primi contatti con Pablo Sabbag , nuovo agente del talento argentino, e sondato il terreno.

Sondato il terreno, appunto, per il momento. Un modo per far capire a Di Maria che anche la Juve è interessata a lui e per chiarire alla concorrenza, nel caso specifico l'Inter, che la strada che porta all'esterno d'attacco del Psg non è affatto in discesa e priva di ostacoli. Paratici ha dunque chiesto informazioni a Sabbag ben sapendo che Di Maria è un obiettivo importante e difficile, che l'ingaggio è proibitivo e che trovare un accordo che accontenti tutti non può essere una passeggiata. Il che, in altre parole, significa che si tratterà e si tratterebbe di una trattativa lunga, da condurre in punta di fioretto. Ma anche una trattativa che potrebbe arrivare al dunque nel caso in cui la Juve, tra una settimana, potesse presentarsi dall'argentino con il titolo di campione d'Europa in bacheca.



Fatto sta che in casa Inter hanno giustamente alzato le antenne ed è facile prevedere che nei prossimi giorni Suning possa tornare all'attacco, magari provando a stringere i tempi per chiudere prima che l'inserimento della Juve possa diventare un problema concreto. D'altra parte i bianconeri muovono le proprie pedine su più scacchiere. Una porta di nuovo a Roma dove, a un anno dall'affare Pjanic, Marotta e Paratici vorrebbero replicare la "gentilezza" di un anno fa strappando ai giallorossi Paredes. Altro uomo della scuderia di Sabbag, manco a dirlo. Il tutto però è rimandato alla prossima settimana, dopo la finale di Cardiff.