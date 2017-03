Juve, ci sarebbe già un accordo di massima con Spalletti

11 marzo 2017

E, secondo quanto svela il Corriere della Sera, a Torino avrebbero già l'erede del loro tecnico. Si tratta, non è un mistero, di Luciano Spalletti, con il quale sarebbe stato già trovato un accordo di massima. La Juve aveva cercato l'allenatore toscano nel 2011, prima di virare su Conte, e poi nel 2014, quando si cercava il sostituto dello stesso pugliese. Non se ne fece mai nulla, ma è chiaro che il profilo di Spalletti piace, e non poco, alla Signora. E alla Roma che dicono? I rapporti tra il mister di Certaldo e la dirigenza giallorossa non sono dcerto idilliaci, soprattutto perché Spalletti si aspettava un maggiore sostegno, sul mercato e non solo. Sul fronte opposto, proprio Spalletti rischia di mancare tutti gli obiettivi prefissati, rimanendo a mani vuote e con la qualificazione diretta alla Champions League ancora in ballo. Anche nella Capitale, comunque, sanno benisismo che il ciclo potrebbe essere finito e non si lasceranno trovare impreparati. Tanto che c'è già una lista di possibili sostituti, compreso quel Luis Enrique che lascerà il Barça e potrebbe tornare a Roma per finire un lavoro iniziato nel 2011 e mai completato. L'ultima parola, tuttavia, spetterà ad Allegri: il suo addio alla Juve potrebbe dare il là al valzer delle panchine italiane.