Juve, Bonucci atteso in ritiro ma nel futuro c'è... il Milan

13 luglio 2017

E adesso? Adesso è il momento della verità perché adesso che tutto è venuto a galla il futuro di Bonucci non può restare in sospeso troppo a lungo. L'avevamo anticipato ieri, il Milan vuole il difensore bianconero, la Juve non intende trattenere chi non desidera rimanere e Allegri non si oppone alla cessione: l'agente del centrale azzurro è dunque al lavoro, la volontà - espressa - è quella di lavorare per un cambio di maglia. Quella maglia bianconera che Bonucci tornerà ad indossare oggi al rientro a Vinovo: per quanto tempo ancora non è però dato sapere.



La trattativa c'è, è già stata abbozzata. La Juve valuta il cartellino di Leo intorno ai 45/50 milioni (ricordiamo che il giocatore ha rinnovato la stagione scorsa sino al 2021), il Milan ha deciso di giocare la carta De Sciglio e pure quella Romagnoli: il primo è un sicuro partente - e si sa da quanto la Juve stia lavorando per portarlo a Torino - il secondo può essere invece una pedina importante nella discussione ma il clamoroso colpo di mercato potrebbe andare in porto anche senza ricorrere al "sacrificio" dell'ex doriano.



Insomma, il Milan ha anche altre strade da percorrere per arrivare a Bonucci, il tesoretto non manca - parola di Fassone e Mirabelli - e i giocatori con cui fare ulteriore cassa non mancano (Suso ad esempio).



Il tutto mentre a Vinovo, lo ribadiamo, è atteso Bonucci: oggi ancora con la Juve, domani...