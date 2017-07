Colpo Milan: è fatta per Lucas Biglia

13 luglio 2017

Il Milan ha chiuso la trattativa per Lucas Biglia . Dopo settimane di trattative intense, i rossoneri hanno trovato l'accordo con la Lazio per l'argentino come confermato dall'agente del giocatore. Il regista, preso di mira dai tifosi biancocelesti, venerdì lascerà il ritiro della Lazio per effettuare le visite mediche di rito e firmare un contratto fino al 2020 . Per Lotito un affare da 16 milioni di euro più 4 di bonus.

Il primo allenamento sul campo stagionale con la maglia della Lazio è stato anche l'ultimo della sua avventura in biancoceleste. Il finale è stato scritto con qualche settimana di ritardo rispetto al previsto, ma l'argentino sarà presto un giocatore del Milan che in serata ha dato lo strappo decisivo per convincere Lotito a cedere il proprio capitano. L'accordo è stato trovato per circa 17 milioni di euro più 3 di bonus, mentre al giocatore - con cui l'accordo c'era da tempo - è stato proposto un triennale da circa 3,5 milioni di euro a stagione. La conferma è arrivata da Enzo Montepaone, agente del giocatore, a Sporitalia: "Con il Milan è fatta".



Lucas Biglia, approfittando anche della giornata di riposo concessa di Simone Inzaghi alla squadra, con il permesso della società lascerà il ritiro trentino per le visite mediche di rito con il Milan e la successiva firma sul contratto. Con l'arrivo dell'argentino Vincenzo Montella avrà il regista che chiedeva in mezzo al campo e potrà contare sul nono acquisto di questa sessione di mercato.



Traumatico come prevedibile l'addio del giocatore con la tifoseria biancoceleste più calda che durante l'ultimo - e unico - allenamento stagionale, non ha mancato di far notare il proprio disappunto. "Capitano indegno, vattene a Milano" gli è stato urlato, con insulti e paroloni a ogni tocco di palla. Una situazione ingestibile che ha convinto anche Lotito a mollare la presa col Milan.