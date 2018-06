Juve, all-in su Milinkovic-Savic: ma Lotito spara alto

30/06/2018

All-in su Milinkovic-Savic . Nonostante le pretese di Lotito, la Juve non molla . Al momento la distanza tra domanda e offerta è ancora considerevole, ma Marotta non cambierà idea. Per il serbo, la Lazio ha sparato alto: d a una richiesta di 90 mln più 20 di bonus si è passati a 110 mln più il cartellino di Bentancur . Troppo per i bianconeri, che non vogliono cedere l'uruguagio e contano di temporeggiare per abbassare le richieste della Lazio.

L'impressione è che il braccio di ferro tra Lotito e Marotta sia entrato nel vivo. Dopo l'eliminazione dai Mondiali, Milinkovic-Savic è pronto a parlare del suo futuro con la Lazio. E qualcosa, in realtà, ha già detto, strizzando l'occhio proprio alla Juve. Un messaggio chiaro, che ai bianconeri non sarà passato certo inosservato. E nemmeno a Tare. Già, perché in questa mega trattativa la volontà del calciatore alla fine potrebbe contare molto.



Trattare con Lotito non è mai facile, soprattutto quando in ballo ci sono tanti soldi. Ma se il presidente della Lazio vuole massimizzare le entrate per SMS, forse questo è il momento perfetto per cederlo al miglior offerente. Col passare dei giorni, infatti, il prezzo di Milinkovic-Savic potrebbe scendere e la Juve sembra proprio intenzionata a voler puntare sull'attesa per abbassare le pretese della Lazio. Un rischio che Marotta ha deciso di correre. A meno di offerte monstre dall'estero, infatti, in Italia al momento la Juve sembra l'unica che può permettersi Sergej.



Resta da capire a che cifra. I 110 milioni chiesti da Lotito più il cartellino di Bentancur sembrano una sparata. Sia per quanto riguarda la parte cash, che per quanto riguarda la contropartita tecnica. I bianconeri, infatti, non sono intenzionati a vendere Bentancur, anche perché, come da accordi, dovrebbero cedere il 50% del ricavato al Boca. Dunque, si tratta. La Juve ha fatto all-in su Milinkovic-Savic, ma non ha fretta.