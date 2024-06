Borussia Dortmund, Terzic: "L'unica differenza è che ci è mancato l'istinto omicida"

Dortmund-Real: le foto della finale di Wembley





























































































1 di 48 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 48 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Al suo Borussia non è bastato un grande primo tempo per rovesciare i pronostici contro il Real Madrid, che a Wembley ha alzato al cielo la 15a Champions della sua storia. Edin Terzic sintetizza così la finale di Champions: "Nel primo tempo avevamo la sensazione di avere la partita in pugno - ha detto dopo - L'unica differenza è che ci è mancato l'istinto omicida. Oggi abbiamo capito perché il Real Madrid ha vinto 15 Champions League. I giocatori del Real Madrid sono rimasti affamati e motivati nonostante abbiano vinto già molto. Sono impressionanti, complimenti a loro".