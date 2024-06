Real Madrid, Ancelotti: "Non ci si abitua mai, il sogno continua. Viviamo per serate così"

LE PAROLE

Il tecnico ha vinto la Champions per la quinta volta da allenatore: "Più dura del previsto, ma è tutto molto bello"

Carlo Ancelotti lo ha fatto di nuovo, è campione d'Europa per la quinta volta da allenatore e ha guidato il Real Madrid al quindicesimo trionfo in Champions League. "Non ci si abitua mai a vincere, anche perché è stata dura e più del previsto - ha commentato il tecnico italiano a fine partita -. Nel primo tempo abbiamo sofferto tanto, nella ripresa abbiamo fatto meglio. Questo è un sogno che continua". Il cambio nella ripresa è stato evidente: "Ho chiesto a Vinicius di dare di più perché siamo stati un po' pigri all'inizio".

"Tutto molto bello, aver vinto cinque Champions non è importante quanto passare serate come queste - ha proseguito Ancelotti -. Sembra un sogno questa seconda parte della mia carriera a Madrid, speriamo di non svegliarci. Il presidente Perez era molto felice, è la chiave di tutto questo e con questo successo supera Bernabeu e si conferma un grande presidente".

Nel finale l'abbraccio con Kroos: "L'ho ringraziato per tutto perché lascia dopo questa partita e per noi è difficile accettarlo. Lascia vincendo la Champions, come hanno fatto in pochi in carriera".