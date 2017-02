Il Tianjin offre 12 milioni di euro a Bacca

22 febbraio 2017

Il Tianjin di Fabio Cannavaro continua a puntare l'Italia per rafforzarsi. Così, dopo il no di Kalinic, il club cinese ha deciso di virare su Carlos Bacca a meno di una settimana dalla chiusura del mercato locale. All'attaccante colombiano sarebbe stato proposto un contratto da 12 milioni di euro a stagione, quasi quattro volte il suo attuale ingaggio. Al momento, il centravanti non sarebbe particolarmente convinto dall'idea di trasferirsi in Cina.