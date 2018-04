Mercato Inter live: poche speranze per Banega subito, Widmer se esce un difensore L'ultimo tweet dell'argentino del Siviglia lascia poche speranze ai nerazzurri. Che aspettano fino alle 23

1 febbraio 2016

Tempo reale

Mancini non vuole aspettare Banega fino a giugno, ne ha bisogno subito. E allora l'Inter farà un tentativo in extremis per il centrocampista del Siviglia, con cui è già stato raggiunto un accordo per un triennale a partire dalla prossima stagione. Ma il tweet di Banega di oggi non lascia grandi speranze: "Già domani con i miei compagni, andiamo Siviglia". Assalto a Widmer dell'Udinese in caso di uscita di Nagatomo (piace al Bayer Leverkusen) o di Santon (Roma e Inghilterra).

BANEGA, SI ASPETTA FINO ALLE 23 Il tweet di Banega non lascia dubbi, ma l'entourage del giocatore del Siviglia è ancora in attesa di ulteriori verifiche da parte della dirigenza del club spagnolo. Per questo l'Inter, che si è assicurata Banega per l'estate resta in attesa di eventuali, remote, novità dell'ultimo minuto.

IL DS AUSILIO AD APPIANO Piero Ausilio è segnalato ad Appiano Gentile, probabile un confronto con Roberto Mancini per capire che margini ci sono per effettuare altre operazioni prima della fine del mercato

INTER-UDINESE, INCONTRO PER WIDMER Inter e Udinese hanno già fissato un incontro per parlare di Silvan Widmer. Emissari del club friulano (Andrea Carnevale e Cristiano Giaretta) incontreranno all'Ata Hotel rappresentanti nerazzurri per il 22enne svizzero, prescelto da Mancini in caso di uscita di Santon o Nagatomo.

Buenos días !! A entrenar un poco y ya mañana con mi companeros ... Vamos Sevilla buen triunfo ayer pic.twitter.com/j0S3HtwHxv — Ever Banega (@Ever10Banega) 1 Febbraio 2016

