Kessié, cuore milanista con la maglia dell'Inter

17 maggio 2017

Si è promesso al Milan, ha preferito i rossoneri alla Roma e l'anno prossimo - salvo voltafaccia che non sembrano ipotizzabili - si allenerà a Milanello. Franck Kessiè ha scelto la sua destinazione dopo un campionato di assoluta qualità dando retta al cuore, rispondendo al richiamo del tifo. La maglia rossonera la vestirà dunque tra poco e c'è da credere che difficilmente indosserà ancora quella nerazzurra: non tanto quella atalantina quanto quella dell'Inter con cui è stato immortalato l'autunno scorso in Costa D'Avorio, casacca prestatagli dall'amico Gnoukouri e utilizzata per una partita tra amici.