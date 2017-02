Inter, Zhang a Madrid: nel mirino c'è James

25 febbraio 2017

Il colombiano, del resto, è un vecchio pallino di Suning, che già all'inizio di questa stagione voleva presentarsi a Milano subito con un colpo "Galactico". Per portare James all'Inter la scorsa estate la proprietà cinese aveva messo sul piatto 80 milioni, ma l'affare poi non era andato in porto più per la volontà del calciatore di restare a Madrid a giocarsi le sue chance. Ora però la situazione sembra molto cambiata. Il colombiano non ha trovato spazio nei piani di Zidane e non si intravedono grossi cambiamenti per il prossimo anno. James a gennaio ha rifiutato la Cina, ma a fine stagione vorrebbe cambiare aria anche in vista dei Mondiali in Russia.



E così l'Inter è tornata a farsi sotto. Dopo l'addio di Jovetic, ad Appiano la numero 10 è libera e Zhang ha incontrato i vertici del Real per cominciare a imbastire una trattativa per il colombiano. L'impressione è che i presupposti per il grande colpo ci siano, soprattutto per il ritorno economico che il colombiano potrebbe garantire in termini di maglie vendute in Asia e Sudamerica, paesi in cui James è molto conosciuto e ammirato. Per lo stesso ruolo, in casa Inter sullo sfondo restano sempre valide anche le trattative per arrivare a Berardi e Bernardeschi, ma il profilo internazionale dell'attaccante del Real garantirebbe altri ritorni in termini di immagine e di profitti. L'Inter fa sul serio per James.