Inter, Skriniar ritrova Miranda e abbraccia Lisandro: "Ricaricati con la sosta: e ora siamo più forti"

15 gennaio 2018

Con la Roma tornerà Miranda e a disposizione di Spalletti ci sarà, in caso di necessità, anche Lisandro Lopez . Un recupero importante, il primo, e un innesto necessario il secondo, anche per Milan Skriniar , perno di una difesa che nelle ultime uscite ha patito non poco. L'Inter riparte dopo la sosta e ha subito uno scontro diretto per ritrovare quella vittoria che manca da inizio dicembre: "Nelle ultime gare abbiamo accusato una stanchezza soprattutto mentale" ha dichiarato lo slovacco a Premium. " La sosta è stata utile per recuperare . Da oggi dobbiamo ripartire forte e tornare dove siamo stati nelle prime giornate di campionato".

L'Inter non coglie i tre punti dalla vittoria con il Chievo e prima della sosta il successo contro la Fiorentina è sfuggito solo nei minuti di recupero, dopo un secondo tempo però in affanno: "Rammarico per il gol di Simeone? Parleremo e analizzeremo la gara contro i viola. Però dobbiamo pensare a preparare la prossima sfida, quella è passata".



Ora contro i giallorossi di Di Francesco tornerà Miranda e, se ce ne sarà bisogno, in panchina ci sarà anche un altro centrale di ruolo: "L’arrivo di Lisandro Lopez ci aiuterà tanto, siamo pochi in difesa e un uomo in più è sicuramente meglio per noi: con il suo arrivo saremo ancora più forti. Il mercato porta distrazione? Tutti i giocatori che sono qui vogliono giocare per l’Inter e dare tutto per questa squadra: nessuno pensa ad andare via".



Anche Milan Skriniar, dunque, nonostante l’interesse dei grandi club: "Io sono da poco tempo qui e sono concentrato solo sul mio lavoro: penso solo ad allenarmi e a giocare. Il mio obiettivo per questa stagione? L’obiettivo di squadra è quello di tornare in Champions League. Il mio personale è quello di giocare più partite possibili e aiutare la squadra".



Fondamentale lo scontro diretto contro la Roma di domenica prossima: "Secondo me conta tanto. Dobbiamo dare il massimo, siamo forti e credo che vinceremo la partita. Questa sosta ci è servita per ricaricare la testa e ora vogliamo ripartire alla grande" .