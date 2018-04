Inter, risoluzione consensuale per Vidic

12 gennaio 2016

L'avventura di Nemanja Vidic all'Inter è finita . Dopo una stagione sfortunata e una trascorsa quasi interamente fuori dal campo, il difensore serbo ha trovato l'accordo con i nerazzurri per la risoluzione consensuale del contratto in scadenza a giugno 2016. Dopo il lungo infortunio alla schiena, il centrale ha capito che non avrebbe avuto alcuno spazio nei piani di Mancini e ha deciso di chiudere la sua parentesi in nerazzurro.

Titoli di coda, dunque, per Vidic all'Inter. L'intesa tra le parti è stata raggiunta e ora manca solo l'annuncio ufficiale per chiudere definitivamente la questione. Tra il serbo e l'ambiente nerazzurro, del resto, non c'è mai stato grande feeling. Colpa delle prestazioni non all'altezza e del lungo infortunio. Ma non solo. Anche l'ingaggio del giocatore ha giocato un ruolo chiave nella scelta della risoluzione del contratto. Troppi 3,2 milioni di euro l'anno (il secondo più pagato della rosa) per un giocatore che sarebbe dovuto essere il pilastro della difesa nerazzurra e che invece ha collezionato soltanto 23 presenze e un gol con la maglia dell'Inter.