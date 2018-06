Inter, Nainggolan si avvicina: "Mi vogliono vendere..."

16/06/2018

La Roma ormai è pronta a cedere il Ninja e, con l'acquisto di Cristante, si è già assicurata il suo sostituto. Dal canto suo, il belga non vede l'ora di tornare a lavorare con Spalletti, rimettendosi in gioco in una piazza di prestigio che nella prossima stagione tornerà a disputare la Champions.



L'altra pista calda, per il d.s. Ausilio, è quella che porta a Malcom, talentuoso esterno del Bordeaux classe 1997. I francesi non sono disposti a liberarlo facilmente nonostante la volontà del brasiliano, che vuole tentare l'avventura in nerazzurro. L'Inter è al lavoro per un prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di qualificazione Champions: un'operazione da circa 40 milioni di euro complessivi per un giocatore pronto ormai per esplodere definitivamente.



Nel frattempo Suning deve difendersi dagli assalti del Manchester United, visto che Mourinho vuole Skriniar per rinforzare la difesa. I Red Devils sono pronti a mettere sul piatto 65 milioni di euro ma per l'Inter lo slovacco è incedibile, a meno che non arrivi davvero una proposta irrinunciabile. L'ex Sampdoria al momento ha un contratto fino al 2022 da 1,5 milioni a stagione, ma i nerazzurri hanno già preparato un nuovo accordo fino al 2023 da 2,2 milioni annui. La firma potrebbe arrivare nelle prossime settimane: Spalletti non vede l'ora di testare la nuova coppia Skriniar-De Vrij.