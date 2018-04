Inter: Melo in partenza, in estate arriva Erkin

9 marzo 2016

Mancano due mesi alla fine del campionato, ma l'Inter sta già iniziando a costruire la squadra in vista della prossima stagione. Dopo essersi assicurato Banega, il club nerazzurro ha praticamente chiuso anche l'affare Erkin, terzino sinistro attualmente al Fenerbahce ma in scadenza di contratto. Il turco arriverà dunque a parametro zero in estate, mentre è sempre più probabile l'addio di Felipe Melo.