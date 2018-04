Inter, Mancini e i dubbi sul futuro: sarà azzurro?

Il tecnico interista, sia chiaro, ha tutte le intenzioni di non interrompere il lavoro iniziato in maniera sorprendentemente positiva ad Appiano Gentile, ma proprio in questo periodo di mercato vuole capire quali possano essere le prospettive del club, se verranno assecondate le sue richieste, se ci saranno investimenti tali da ridurre il gap nei confronti di Napoli e Juventus. Insomma, se l'Inter potrà diventare una squadra da vertice. In caso contrario potrebbe anche decidere di salutare e tentare altrove un'altra avventura.



E tra queste ci potrebbe essere anche quella di Commissario Tecnico, che già aveva sfiorato prima dell'avvento di Antonio Conte al timone azzurro. Non dimentichiamo che due anni fa Mancini era entrato nella lista dei desideri di Tavecchio per la sua innata abilità nel saper scegliere i giocatori. E si sa - e lo stesso Conte lo ha capito benissimo - che in nazionale è molto più utile un selezionatore di un allenatore. E lo stesso presidente federale in queste ultime ore non ha affatto azzerato l'ipotesi di un addio dell'attuale ct commentandola con una battuta: "Morto un papa se ne fa un altro. Anche se noi vogliamo il rispetto dei contratti, compreso quello di Antonio Conte".



Il ct non ha ancora deciso, lo farà tra marzo e aprile, ma il suo futuro sarà molto probabilmente lontano da Coverciano, sebbene di questi tempi abbia già respinto allettanti offerte, arrivate da Roma e da Milano. E allora aspettiamo gli eventi, senza dimenticare che per la sua successione la lista è abbastanza corposa, e non esclude - oltre a Mancini - Max Allegri, perchè no? Quindi Cannavaro con Lippi, o addirittura Fabio Capello, Mazzarri, Zaccheroni e altri ancora. Insomma per il prossimo papa azzurro non ci resta che attendere la fumata bianca.