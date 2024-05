Euro 2024: rose fino a 26 giocatori ma non è un obbligo

LA DECISIONE

Rimane il limite minimo di 23 calciatori: liste da comunicare entro il 7 giugno

L'esordio a Monaco di Baviera e la finale a Berlino: ecco le sedi di Euro 2024

















Olympiastadion - Berlino 1 di 10 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Comitato Esecutivo Uefa ha deciso oggi di aumentare il numero massimo dei giocatori per le squadre partecipanti al prossimo Euro 2024 dalla quota originaria di 23 a 26. L'aumento non rappresenta un obbligo per le federazioni nazionali partecipanti. In conformità con il regolamento della competizione - rende noto la Uefa - le nazionali dovranno fornire alla Uefa una lista contenente un minimo di 23 giocatori e un massimo di 26 entro la scadenza del 7 giugno. La massima rassegna continentale si giocherà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.

Tutti i giocatori potranno comparire sulla distinta della squadra, e andare quindi in panchina, a differenza dell'Europeo del 2021, quando le squadre avevano rose di 26 uomini - ampliate per il Covid - ma tre giocatori dovevano andare in tribuna.

Vedi anche Calcio Euro 2024, dove si giocherà? Dortmund, Gelsenkirchen e Lipsia le città per l'Italia