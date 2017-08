Brozovic e Cuadrado, intrigo Juve-Inter

21 agosto 2017

Questi i contorni di un'operazione che si sta portando avanti sotto traccia. Per due motivi validissimi: il primo, la Juve ha bisogno di un centrocampista (parliamo degli altri giocatori sondati in un articolo a parte ) e non disdegnerebbe affatto un jolly come Brozovic; il secondo, l'Inter è leggermente sguarnita sugli esterni dove, anche dovesse restare effettivamente Candreva, non ci sarebbero alternative a lui e Perisic. Per questo, nelle ultime ore, ci sono stati contatti tra le due società. Contatti, fin qui, con tutta l'intenzione però di approfondire la questione per capire se l'affare converrebbe a tutti oppure no.



Di certo economicamente e tatticamente sarebbe un bel colpo per entrambe. Scambio alla pari o quasi, niente esborsi di denaro e roster messi a posto. Perché no, quindi? Le valutazioni del caso vengono fatte proprio sul dubbio di cui sopra, vale a dire se e chi si rinforzerebbe di più e quanto questo potrebbe pesare sui rispettivi campionati. Dalla parte della Juve, ad esempio, la domanda è più che legittima: perché, in un torneo che già sembra decisamente più equilibrato degli ultimi, dare all'Inter la possibilità di avvicinarsi ulteriormente? E perché, parte Inter, permettere alla contender principale di migliorarsi laddove ha bisogno ed è possibile?



Di certo Brozovic e Cuadrado sono giocatori che piacciono, e non da oggi, ad Allegri e Spalletti. Loro, c'è da crederlo, sarebbero contenti dello scambio. Logico, quindi, che Juve e Inter ne parlino. Dove poi possa arrivare questa chiacchierata lo scopriremo. Presto, però, perché il countdown del mercato è quasi finito.