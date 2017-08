Juve, volata tra Sanches e Strootman

21 agosto 2017

Ma andiamo con ordine. Come detto, Allegri gradirebbe maggiormente un giocatore di esperienza, forza e tecnica come Strootman. Per questo Marotta non si ferma davanti al muro della Roma. Che è disposta a cedere soltanto in caso di inserimento nella trattativa di Cuadrado. E qui viene il problema: la Juve può permettersi di lasciare il colombiano a una diretta concorrente? Difficile, anche se lo stesso discorso vale per la Roma con Strootman. L'impressione, dunque, è che l'affare sia molto diffiicile da realizzare.



Per questo a Torino stanno pensando di farsi avanti per Renato Sanches. I rapporti con il Bayern sono ottimi visti i tanti scambi di giocatori (da Vidal a Douglas Costa, passando per Coman) e poi c'è la formula di un eventuale accordo, il prestito secco, perfetto per la situazione. Insomma, sembra essere lui il favorito per sbarcare a Vinovo. Quanto alle alternative, resta viva quella d André Gomes (che il Barcellona darà in prestito), come pure l'immortale N'Zonzi e quell'Emre Can finito in panchina sabato e che non ha ancora rinnovato con il Liverpool.



Ma a questo punto sorge un problema. L'arrivo di un altro centrocampista a chi toglierà spazio? Probabilmente a rischiare di più è Sturaro (che Allegri starebbe anche pensando di far giocare terzino), ma, secondo la Gazzetta, potrebbe essere addirittura Claudio Marchisio a usicre di scena. Il Principino ha iniziato alla grande la stagione, è partito titolare contro il Cagliari e viene considerato una bandiera incedibile. Almeno finora. Di offerte per lui non ne sono arrivate, ma a 30 anni e con una concorrenza agguerrita potrebbe pensare lui stesso a guardarsi attorno?