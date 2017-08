Fiorentina, Kalinic salta l'allenamento: Milan vicino

17 agosto 2017

Il problema, adesso, è che la Fiorentina pretende 25 milioni di euro in contanti e subito, mentre il Milan vorrebbe diluire il pagamento. Insomma, c'è l'accordo sulla cifra (non sarebbero previsti bonus), ma non sulle modalità con cui dovrà essere pagata. Dovrebbe essere una questione di dettagli che dovrebbe essere risolta a breve come conferma l'arrivo di Simeone alla corte di Pioli.