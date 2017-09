Fiorentina, Chiesa gioiello ambito: Corvino ora tratta il rinnovo Il talento viola ha incantato contro il Bologna. Piace al Napoli e non solo, ma il ds rivedrà le cifre del contratto

17 settembre 2017

Un gol davanti a Passerella, una rete per scacciare via i brutti pensieri di inizio stagione sulla Fiorentina. Federico Chiesa si sta consacrando e la perla contro il Bologna non è altro che l'ultima di una collezione destinata ad aumentare e a fare gola. L'esterno è il sogno del Napoli, ma non solo, ma la Fiorentina sa che non può perdere anche lui. Il ds Corvino ha già avviato con papà Enrico la trattativa per il rinnovo: ora guadagna 400mila euro.

Perso Bernardeschi e altri pezzi chiave del recente passato come Borja Valero e Vecino, proprio quello di Chiesa sarà il volto della nuova Fiorentina. Una squadra giovane e spavalda, con tutti i pregi e i difetti del caso, ma con una convinzione: il numero 25 è qualcosa di più di un semplice figlio d'arte e lo sta dimostrando sul campo, consacrandosi dopo l'esplosione a sorpresa della scorsa stagione. Il gol contro il Bologna per il momentaneo e fugace 1-0 è stata una meraviglia assoluta: stop, passo verso il centro e destro a girare all'incrocio dei pali. Niente di casuale, tutto tremendamente spettacolare e accattivante per i tifosi, ma anche per tanti club in Italia e in Europa.



Questa volta però la società non può tirare troppo la corda. Attualmente il ragazzo guadagna 400mila euro, una cifra che non mette al riparo dagli avvoltoi del mercato pronti ad offire al fuoriclasse viola cifre ben più consistenti. Ecco perché il ds Corvino ha deciso di accorciare i tempi di una trattativa per un prolungamento contrattuale, con adeguamento, già comunque in agenda. I primi contatti con papà Enrico sono già stati avviati, ma c'è da aspettarsi un'offerta importante per chiudere il discorso prima di qualsiasi approccio dall'esterno.

LE STATISTICHE - La Fiorentina è stata la squadra che ha portato finora più giocatori al gol in questa Serie A (otto).

- Il Bologna torna a segnare al Franchi in una partita di Serie A dopo sei anni e 124 giorni (l’ultima volta è stato un 1-1 nel maggio 2011).

- Tra il gol di Chiesa e quello di Palacio sono passati solo 78 secondi.

- 15 anni e 262 giorni è la differenza di età tra i primi due marcatori di oggi: Rodrigo Palacio e Federico Chiesa.

- Sesta vittoria casalinga consecutiva per la Fiorentina in Serie A contro il Bologna.

- La Fiorentina ha sia segnato che subito gol nelle ultime sei partite consecutive di campionato.

- 83 passaggi effettuati da Germán Pezzella, mai così tanti per un giocatore viola in questa Serie A.

