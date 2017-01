West Ham, la minaccia di Payet: "Se non mi vendete mi rompo i crociati da solo"

16 gennaio 2017

Dimitri Payet non ne vuole più sapere del West Ham ed è disposto a tutto pur di lasciare gli Hammers. "Giuro che se non mi vendono mi rompo i crociati da solo - le parole del francese riportate da AS -. Sono un essere umano e ho il diritto di scegliere il mio futuro e lo vedo a Marsiglia. Sono scandalizzato, ho sempre aiutato questa squadra". Il club inglese si sarebbe convinto a cederlo, ma vuole guadagnarci non meno di 35-40 milioni di euro.