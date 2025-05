River Plate, il presidente frena gli estimatori di Mastantuono: "Lasciamolo crescere, non c'è fretta"

Nonostante abbia soltanto diciassette anni, Franco Mastantuono appare uno dei pezzi più privilegiati del mercato internazionale. Il giocatore del River Plate ha riscosso l'attenzione di numerose big del calcio mondiale, tuttavia il presidente del club argentino Jorge Brito non sembra così convinto di un suo addio in estate come spiegato in un'intervista a ESPN: "L'importante è mantenere la calma con Mastantuono, capendo che ha 17 anni. Non c'è fretta, il River non ha fretta. La cosa migliore da fare è lasciarlo crescere senza toccare nulla. Dobbiamo stare molto attenti e non mettergli addosso più pressione di quanta ne abbia già".