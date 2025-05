Esteghlal, Seedorf firma il contratto da consigliere

Nuova avventura per Clarence Seedorf che ripartirà dall'Iran. L'ex calciatore olandese ha firmato un contratto di un anno in qualità di consigliere sportivo con l'Esteghlal. "Per gli amici iraniani, il calcio olandese evoca spettacoli accattivanti, gol spettacolari, gioco fluido e, naturalmente, tanti giocatori speciali. Clarence Seedorf, uno dei più famosi calciatori olandesi, ha giocato per Ajax, Real Madrid, Inter e, dopo aver concluso la sua esperienza al Milan, ha ricoperto il ruolo di capo allenatore. Oggi è un membro della famiglia Esteghlal che è estremamente grata per la sua esperienza e competenza" ha annunciato il club sui social.