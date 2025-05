Marco Tardelli crede nella vittoria dello scudetto del Napoli, tuttavia ciò potrebbe dare una svolta anche al futuro della squadra partenopea. In un'intervista a Il Mattino, il campione del mondo 1982 non ha nascosto i dubbi su Antonio Conte: "Se vince il campionato potrebbe anche andarsene. Se non lo vince se ne andrebbe comunque bene. Ma le avvisaglie di un addio le ha date"