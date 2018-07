Napoli attento, il Real Madrid piomba su Cavani

25/07/2018

Il sogno dei napoletani sta per diventare Blanco. Cavani, tanto richiesto dai sostenitori partenopei ad Aurelio De Laurentiis per contrastare la Juventus di Cristiano Ronaldo, potrebbe finire proprio al Real Madrid per sostituire il portoghese. L'attaccante al Psg in Francia guadagna 10 milioni di euro netti all'anno. Una cifra che Florentino Perez è disposto a dargli. Viste le difficoltà per arrivare a Neymar, c'è quindi Cavani sulla lista dei Merengues.