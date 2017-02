Juve, Hernanes verso la Cina: dall'Hebei 10 milioni di euro

4 febbraio 2017

La Juve è pronta a salutare Hernanes . Il centrocampista brasiliano è vicinissimo ad un trasferimento in Cina, all' Hebei Fortune . Nelle casse dei bianconeri arriveranno 10 milioni di euro . Trattativa molto avanzata, le parti sono vicine e la chiusura è attesa nelle prossime ore. L'Hebei è il club cinese nel quale militano Lavezzi e Gervinho.

Hernanes non è stato convocato per la sfida dello Juventus Stadium contro l'Inter. È questo uno dei segnali che indicano che qualcosa sta per muoversi. Anzi: la trattativa tra il club cinese - che ha ricoperto d'oro Lavezzi e Gervinho - è in dirittura d'arrivo. L'Hebei staccherà un assegno da 10 milioni di euro per il cartellino del centrocampista classe '85, per il quale è pronto un contratto da 6-7 milioni a stagione.