Chelsea: Conte, ora puoi fare shopping sfrenato

5 aprile 2016

Conte vuole costruire una grande corazzata per ricucire il gap in Inghilterra e vincere in Europa. I nomi sono tanti, tutti di spessore e giocano tutti in Italia. Juventus, Roma e Napoli devono iniziare a preoccuparsi. Pogba è il grande sogno e l'attuale ct della Nazionale è pronto a sacrificare Oscar, Obi Mikel e Willian. Convincere i bianconeri a cedere il francese non sarà certo facile e serviranno almeno 100 milioni di euro. L'alternativa "low cost" per il centrocampo porta a Nainggolan che cosa 40 milioni e la trattativa con i giallorossi sasarebbe meno complessa. Non decolla, invece, la pista Pjanic, in questi giorni a Londra per motivi personali.



In difesa è ballottaggio tra Bonucci e Rudiger. Il feeling tra il tecnico e il bianconero non è in discussione, ma la via più percorribile è quella che porta al romanista che sarà riscattato con 13 milioni di euro che finiranno nella casse dello Stoccarda.



Infine l'attacco è in due mosse: tenere Diego Costa e sognare Higuain. In Inghilterra scrivono che Conte farà di tutto per convincere il bomber spagnolo a restare nonostante i grandi problemi ambientali dell'ultima stagione. Poi il sogno è strappare il Pipita al Napoli, ma è logico pensare che il tecnico dovrà scegliere tra lui o Pogba. Due colpi da 100 milioni di euro sarebbero troppo anche per Abramovich, per tutto il resto c'è la sua Mastercard...