Formula E, svelato il rinnovato tracciato di New York

3 aprile 2018

In occasione del New York International Auto Show, la Jaguar guidata da Nelson Piquet junior ha capitanato una carovana di veicoili elettrici, portando per la prima volta una Formula E per le strade di Manhattan, costeggiando l’Hudson River lungo l’11th Avenue per arrivare al Javits Center, sede del salone. Chissà che non sia una prova per vederle anche correre nel cuore di NY. “Essere il primo pilota a guidare una Formula E per le strade di Manhattan è stato molto divertente - ha detto il brasiliano - . Amo questa città e sono contento di aver avuto l’opportunità di promuovere veicoli elettrici come il nuovo Jaguar I-PACE e il ritorno dell’E-Prix a Brooklyn. Il nuovo layout renderà le gare ancora più combattute e farà di New York il posto perfetto per il finale del campionato”.



Quella che Di Grassi e compagni troveranno quest'anno sarà una pista più lunga (2,45 km), che si svilupperà sul lungomare e davanti allo skyline più famoso del mondo per uno spettacolo unico. Anche in questo caso in diretta sulle reti Mediaset.