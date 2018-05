Emily Ratajkowski sale a bordo di una Formula E

21 maggio 2018

In occasione dell'E-Prix di Berlino, poco prima della gara sul circuito di Tempelhof, la bellissima modella 26enne Emily Ratajkowski non ha solo affascinato fotografi e appassionati delle 4 ruote ma è anche salita su una monoposto: casco, tuta da pilota e guanti, Emily si è lanciata in pista dopo aver ricevuto le indicazioni del team manager. La sua, naturalmente, è stata solo una prova: la vera gara è stata vinta dall'Audi guidata dal pilota tedesco Daniel Abt.