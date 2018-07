Marchionne, Ferrari listata a lutto e bandiera a mezz'asta

26/07/2018

La Federazione automobilistica internazionale (Fia) ha poi dispensato in segno di rispetto e vicinanza per la morte di Marchionne la scuderia Ferrari dal dover effettuare interviste ufficiali. Quindi Raikkonen non parlerà nella consueta conferenza Fia e nemmeno il team principal Maurizio Arrivabene domani. Lo stesso Vettel non parlerà. Entrambi sono giunti sul circuito con una banda nera al braccio.