Yacht confiscato: Briatore condannato a 1 anno e 11 mesi

10 luglio 2015

I giudici hanno condannato alla stessa pena di 1 anno e 11 mesi anche il comandante dell’imbarcazione Ferdinando Tarquini e Dominique Warluzel, e al pagamento di 7 milioni di euro Maria Pia De Fusco. Assolta invece Eckle Teyssedou perché il fatto non costituisce reato. Gli ultimi tre imputati sono stati amministratori della Autumn Sailing, società proprietaria dello yacht.

I pubblici ministeri Patrizia Petruzziello e Walter Cotugno avevano chiesto unaper Briatore e gli altri imputati, colpevoli di avere utilizzato il Force Blue per uso diportistico in acque territoriali italiane dal luglio 2006 al maggio 2010 senza versare la dovuta Iva all'importazione per 3,6 milioni di euro e di aver indicato l'uso di carburante come esente dalle accise. I, dopo la lettura della sentenza, attaccano: "Risultato che non ci aspettavamo, ricorreremo in appello".