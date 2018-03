Raikkonen al muretto Ferrari: "Non fottetemi in questo modo"

28 marzo 2018

"Non fottetemi così", questo lo sfogo di Kimi Raikkonen via radio con il muretto durante il GP d'Australia. Al giro 23 il finlandese chiede al suo ingegnere di pista (Carlo Santi, ndr) la situazione di Sebastian Vettel che non si è ancora fermato ai box. Questo fa mandare su tutte le furie Iceman che risponde molto piccato. Al 26.esimo giro poi la mossa vincente del tedesco grazie alla virtual safety car e Raikkonen costretto sul terzo gradino del podio. Una strategia di sqaudra che non è piaciuta a Kimi.

IL DIALOGO

Ingegnere: “Abbiamo bisogno di migliorare il passo Kimi: Seb sta girando in 28.5, tu giri in 28.7”

Raikkonen: “Ma lui si è già fermato per il pit stop, o no?”

Ingegnere: “Non ancora, non ancora”

Raikkonen: “C***o, e me lo dici adesso? La prima cosa che mi hai detto è stata di non avere fretta. Non fottetemi con queste cose”

Ingegnere: “Non incasinarmi. Stiamo andando bene Kimi, l’obiettivo è 28.5”