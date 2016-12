Montezemolo: "Su Schumacher ho notizie non buone"

4 febbraio 2016

"Purtroppo non buone". Così Luca Cordero di Montezemolo, intervistato da Giovanni Floris al Quattroruote Day di Milano, ha definito le ultime notizie che ha ricevuto riguardo alle condizioni di Michael Schumacher. L'ex campione del Mondo di Formula 1 con la Ferrari è in coma dal dicembre 2013 dopo un incidente sugli sci in Francia.